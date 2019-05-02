3 إطلالات ملفتة لنسرين أمين بأحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية نسرين أمين لجلسة تصوير حديثة لصالح واحدة من المجلات الفنية.

نسرين ظهرت في الجلسة بـ 3 طلات مختلفة للاحتفال بأعياد الربيع، فظهرت مرة بالفستان الأبيض الناعم، وأسدلت شعرها على كتفيها، وبدت رومانسية جدا.

الطلة الثانية اختارت فيها ياسمين فستان مختلط الألوان ربيعي، بينما رفعت شعرها لأعلى، واختارت ماكياج مميز.

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الفنانة الشابة ظهرت في طلة ثالثة بجمبسوت أحمر ناعم، وأسدلت شعرها ببساطة، وكان القاسم المشترك بين الصور هو ورود الربيع التي أحاطت بنسرين من كل جانب.

جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بالصور وتغزل فيها من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابها الخاص.

نسرين أمين من مواليد عام 1984، قدمها المخرج يسري نصر الله لأول مرة في فيلم «احكي يا شهرزاد»، ومن أهم أعمالها في الدراما : «آسيا، ذات، سجن النسا، سبع وصايا، عد تنازلي، الأسطورة»، كما شاركت في عدة أفلام ومنها: «قبلات مسروقة، ولاد رزق، زنقة ستات، احكي يا شهرزاد».

نسرين نافست في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، مع الفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة زينة، كما شاركت في مسلسل «عزمي وأشجان»، مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم.