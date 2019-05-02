شاهد تكسير أصالة لأطباق مع شقيقتها بشكل جنوني.. ما السر؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة السورية أصالة في مقطع فيديو مع شقيقتها ريم نصري، تقوم بتكسير مجموعة من الأطباق بشكل جنوني، في الوقت الذي حاولت فيه الحفاظ على وجهها من الزجاج المتطاير جراء التكسير.

الفيديو نشرته ريم من أجواء مناسبة خاصة، حضرها الشقيقتان، وفي الوقت الذي اكتفت فيه برموز مضحكة تعليقاً على الفيديو، لاقى المطقع تفاعلاً قوياً بين متابعيها وفانز الفنانة السورية، الذين تسائلوا عن سر هذا الفعل.

وبالبحث، وجد Gololy أن تكسير الأطباق عادة قديمة مرتبطة بأسطورة عند السريان والاشوريين والارمن، وعدد من بلاد الشام، وتضمن كسر الزجاج كنوع من ابعاد الشر أو الأرواح الشريرة والحسد، وغيرها من المشاعر السلبية.

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يُذكر أن ريم نصري انهت خلافاتها مع شقيقتها أصالة بعد سنوات من القطيعة التي وقعت بينهما بسبب خلافاتهما السياسية، بالإضافة إلى عدم تشجيع أصالة لشقيقتها على دخول المجال الفني.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة حديثاً كليب جديد لأغنية «بنت أكابر»، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف