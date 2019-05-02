لماذا شبهت ناهد السباعي نفسها بالحصان؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نشرت الفنانة المصرية ناهد السباعي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ورافقتها بتعليق طريف.

ناهد ظهرت في الصورة وهي نائمة، وكتبت معلقة أن هذا ما تفعله عندما تكون متعبة جدا أثناء التصوير وترغب في النوم، فلا يكون أمامها حلا إلا النوم مثل الحصان لبعض الدقائق وهي واقفة، حتى لا تفسد ماكياجها.

Advertisements

جمهور الفنانة المصرية تفاعل مع الصورة التي نشرتها، وذكر بعض الجمهور معلومات عن الحصان بأنه حيوان قادر على النوم واقفا مدة 20 دقيقة.

الفنانة المصرية أصبحت أكثر تفاعلا مع جمهورها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر من وقت إلى آخر صور من طفولتها ومع والدتها، والتي تربطهما علاقة قوية.

ناهد أيضا نشرت مؤخرا صور لها مع جدتها الفنانة هدى سلطان وجدها الفنان فريد شوقي، وأيضا والدها الراحل مدحت السباعي.

يذكر أن الفنانة ناهد السباعى قدمت عدد من الأعمال الفنية فى الفترة الأخيرة، والتى لقت نجاحا كبيرا من ضمنها مسلسل: «هبة رجل الغرب والميزان والبيوت أسرار والسبع وصايا».