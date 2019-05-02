لفتة جميلة من الملكة في ذكرى زفاف كيت ميدلتون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بالذكرى الثامنة لزفاف كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، ولكن بطريقة خاصة، حيث منحتها لقبا جديدا

قصر باكنجهام أعلن في بيان لها، أن الملكة منحت زوجة حفيدها لقب سيدة الصليب الأكبر لرتبة النظام الملكي الفيكتوري (GCVO)، وهي أعلى مرتبة مكافئة لرتبة الفارس.

البيان جاء فيه: «يسر الملكة أن تعلن عن التعيين الملكي الفيكتوري التالي.. أن تصبح صاحبة السمو الملكي دوقة كامبريدج، سيدة الصليب الأكبر لرتبة النظام الملكي الفيكتوري (GCVO)».

الملكة فكتوريا، كانت قد أنشأت الرتبة الفيكتورية الملكية عام 1896 لتكون طريقة يعبر بها الملك عن شكره الشخصي وتكريمه لمن خدموا الملك أو النظام الملكي بشكل معين.

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ويبدو أن منح كيت هذه المرتبة جاء في الوقت المناسب قبل قداس تقديم الرتبة الذي سيُعقد -وفقاً لمجلة Majesty Magazine البريطانية- في 3 مايو الجاري في قلعة ويندسور.

كيت ميدلتون بعد التكريم ستنضم لعدد من أعضاء العائلة الملكية الآخرين الذين منحوا رتبة فيكتورية ملكية، من بينهم الأمير هاري وفيليب، ودوق أدنبره، وإيرل وكونتيسة ويسيكس، ودوق يورك، والأميرة أليكساندرا، ودوق ودوقة غلوستر، ودوق ودوقة كينت، ومايكل أمير كينت.

وقد عُينت الأميرة آن -أكبر بنات الملكة- في رتبة السيدة الكبرى -وهو المنصب الذي يلي العاهل- عام 2007 من قِبل أمها الملكة.

ووفقاً لصحيفة Town & Countryالأمريكية، تشمل هذه المرتبة أيضاً عدداً من الأعضاء الآخرين من بينهم دبلوماسيون بريطانيون، وأعضاء شرفيون مثل: إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو، والملك هارالد الخامس ملك النرويج.

وسترتدي كيت خلال التكريم وشاحاً أزرق -الذي ترتديه جميع السيدات والفرسان- يحمل شارة الصليب المالطي، رمز الرتبة الفيكتورية الملكية.