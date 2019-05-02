انت الان تتابع تفاصيل خبر لوحة "سليمان القانوني" تُباع بملايين الدولارات في لندن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 02:57 مساءً - أعلنت دار "سوذبي" للمزادات العلنية في العاصمة البريطانية لندن بيع لوحة للسلطان العثماني سليمان القانوني بمبلغ 5 ملايين و323 ألفاً و500 جنيه إسترليني (نحو 6 ملايين دولار و954 ألفاً).

وأضاف بيان لـ"سوذبي" أنَّ بيع اللوحة جاء بعد افتتاح الدار، أمس الأربعاء، عرضاً للمزاد العلني لمجموعة من لوحات "فنون العالم الإسلامي".

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وأشار البيان إلى أن المزاد ضم 311 لوحة، وأن لوحة السلطان سليمان قد يكون أحد تلامذة الرسام الإيطالي جنتيلي بيليني رسمها بمدينة البندقية في 1520، وهو العام الذي اعتلى فيه السلطان العرش.

وكانت قيمة اللوحة، التي يُعتقد أنها رُسمت وفقاً لوصف الدبلوماسيين الغربيين الذين قابلوا السلطان العثماني عند اعتلائه العرش، قُدِّرت قبل المزاد بما بين 250 و350 ألف جنيه إسترليني.

وسليمان القانوني هو عاشر سلاطين الدولة العثمانية، وثاني الخُلفاء العُثمانيين، وتسلَّم مقاليد الحكم في عام 1520.