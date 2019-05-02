عمر العبداللات يغني بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني

تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وبمناسبة يوم العمال الذي يصادف الأربعاء 1 مايو، أحيا صوت الأردن الفنان عمر العبداللات الإحتفال الكبير الذي أقامته أمانة عمان بهذه المناسبة وسط حضور كبير حضره نحو 3 آلاف مواطن من بينهم عمال وموظفون أستقبلوا العبداللات بالهتاف وموجات حارة من التصفيق فور صعوده إلى خشبة المسرح .

حيث قدم صوت الأردن باقة من أجمل أغانيه وأشهرها وردد معه الجمهور كلمات أغنياته لينثر الفرح في كافة أرجاء المكان، ما أثرى الحفل وأشعل حماس الجمهور الذي جاء من كل أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، فما أن نطق العبداللات بالكلمات الأولى حتى قام الجمهور بمهمة الكورال فصدح صوته قويا وهز أجواء قاعة الحفل، وتنقل “صوت الأردن ” خلال الحفل بين عدداً من أغنياته التي تغنت بالوطن والملك والمواطن.

وكرّم جلالة الملك خلال الاحتفال الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية بمنطقة القويسمة، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، مجموعة من العاملين في القطاعين العام والخاص من مختلف محافظات المملكة، الذين يشكلون نماذج متميزة في العزيمة والإرادة والعمل والإنجاز.

Advertisements

وتضمن الاحتفال استعراضا عسكريا قدمته موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تبعه استعراض لفريق المشاة الصامتة من مجموعة حرس الشرف.

وحضر الاحتفال رئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار الملك للسياسات والإعلام، وعدد من الوزراء، وأمين عمان، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين .

ومن ناحية أخرى سيغادر صوت الأردن عمر العبداللات عصر يوم غدٍ الخميس، إلى دولة الكويت الشقيقة برفقة فرقته الموسيقية وذلك بدعوة خاصة من سعادة السيد صقر أبو شتال سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت، للإحتفال بمناسبة عيد الإستقلال ال ٧٣ للأردن، حيث سيقام الحفل يوم الجمعة القادم 3/5/2019 على مسرح البوليفارد الكائن بمنطقة السالمية .

وسيتوجه صوت الأردن صوت زين من دولة الكويت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع اللمسات النهائية والأخيرة لألبومه الجديد بالتعاون مع شركة زين للإتصالات ، حيث سيحتوي هذا الألبوم الجديد على مجموعة منوعة من الأغاني التي تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الأردنيين والعرب، ويحمل الألبوم الجديد هذا، العديد من المفاجئات الجديدة، من حيث اللحن والكلمات والتوزيع الموسيقي، وتعدد الموضوعات في الأغاني التي يغلب عليها الطابع العاطفي، حيث وعد العبداللات في تصريح له جمهوره الذي ينتظر إطلالته بهذا الالبوم الجديد بأن يقدم لهم أغنيات مختلفة ومتجددة من حيث الشكل والمضمون، والتي سعى لأن تكون متناسبة مع العديد من الأذواق.