الأمير هاري وزوجته ينتظران مولودهما في أي وقت الآن

May 02, 2019
يستعد الأمير هاري وزوجته الممثلة السابقة ميغان ماركل لاستقبال مولودهما الأول في أي وقت من الآن فصاعدًا.
وتدور التكهنات حول جنس المولود واسمه خاصة ان هاري وميغان لم يعلنا عن نوع المولود بل تركا الموضوع كمفاجأة للجميع.
وكان الامير هاري وميغان ماركل قد تزوجا العام الفائت في 19 ايار/مايو. وقد أعلنا في تشرين الأول/أكتوبر أنهما ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع.
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