متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان السوري، أندريه سكاف، إنه من أنصار الابتسامة في الدراما وفي الحياة اليومية لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بالمجتمع.
وكشف سكاف لـ"فوشيا" من كواليس تصوير مسلسل "بقعة ضوء14" إخراج سيف الشيخ نجيب، وإنتاج شركة سما الفن، عن أنه سعيد بالكركترات التي يقدمها في هذا العمل، وتنوع الشخصيات التي سيظهر خلالها في رمضان المقبل عبر هذا العمل الذي يحتاج جهدًا كبيًرا لأداء لوحاته.
كما تحدث سكاف عن الأعمال التي سيظهر بها في السباق الدرامي المقبل، والتي تتنوع بين المعاصر والكوميديا والأعمال الشامية.
كانت هذه تفاصيل خبر أندريه سكاف: أتحايل على الحياة بالضحكة لتحقيق التوازن والاستقرار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.