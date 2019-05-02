أندريه سكاف: أتحايل على الحياة بالضحكة لتحقيق التوازن والاستقرار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان السوري، أندريه سكاف، إنه من أنصار الابتسامة في الدراما وفي الحياة اليومية لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بالمجتمع.

وكشف سكاف لـ"فوشيا" من كواليس تصوير مسلسل "بقعة ضوء14" إخراج سيف الشيخ نجيب، وإنتاج شركة سما الفن، عن أنه سعيد بالكركترات التي يقدمها في هذا العمل، وتنوع الشخصيات التي سيظهر خلالها في رمضان المقبل عبر هذا العمل الذي يحتاج جهدًا كبيًرا لأداء لوحاته.

كما تحدث سكاف عن الأعمال التي سيظهر بها في السباق الدرامي المقبل، والتي تتنوع بين المعاصر والكوميديا والأعمال الشامية.