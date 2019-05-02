هنا الزاهد تتمرد على ملامحها الرومانسية في دراما رمضان 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شقت الفنانة المصرية هنا الزاهد، طريقها إلى النجومية بسرعة البرق، منذ مشاركتها في بداية مشوارها بعدة أعمال فنية وبأدوار صغيرة، حتى نالت مساحة أكبر من الظهور مع مرور الوقت، إلى أن أصبحت واحدة من النجمات اللاتي يلعبن دور البطولة النسائية في دراما رمضان.

وتشارك الزاهد في الماراثون الرمضاني بمسلسل "الواد سيد الشحات" مع خطيبها الفنان المصري أحمد فهمي، حيث تلعب أكثر من شخصية على مدار 30 حلقة في إطار كوميدي.

ويبدو من الإعلان الرسمي للمسلسل، الذي نشرته هنا عبر حسابها على إنستغرام، أنها ستتمرد على ملامحها الرومانسية، من خلال الظهور بشخصيات تميل إلى الطابع الكوميدي.

فعلى الرغم من تمتعها بقدر كبير من الجمال والأنوثة، إلا أن هنا فضلت عدم الاعتماد على هذين العاملين، ربما لإثبات قدرتها على التنوع في لعب الأدوار المختلفة.

وبالنظر إلى مشاركة الزاهد في الموسم الماضي، سنجد أنها ابتعدت أيضًا عن الأداء الرومانسي الذي قد يكون الأنسب لملامحها الرقيقة، وذلك في مسلسل "سك على أخواتك" مع الكوميديان علي ربيع، نجم "مسرح مصر".

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وعند المقارنة بين ظهور هنا هذا الموسم، والعام الماضي، ربما قد يظن البعض أن الفنانة الشابة تكرر نفسها بـ"الشخصية المسترجلة خفيفة الظل"، إلا أنه في حقيقة الأمر قد يكون ابتعادها عن الرومانسية، بمثابة عودة إلى هذه النوعية من الأدوار وليس تكرارًا، وذلك بعد نجاح فيلمها الأخير "قصة حب" مع الفنان أحمد حاتم، إذ جسدت خلاله شخصية شديدة الرومانسية.

ويبدو أن شخصية هنا الزاهد في الواقع، بعيدة إلى حد ما عن الرومانسية، بينما تظهر خفة ظلها في تعليقاتها ومنشوراتها على السوشيال ميديا؛ الأمر الذي يوضح سبب ميلها إلى الأدوار الكوميدية والجادة، التي لا تحتاج إلى إظهار إمكانات ليست موجودة في شخصيتها من الأساس، وذلك رغم نجاحها في "الرومانسي" بآخر أفلامها.

جدير بالذكر، أن مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، حميد الشاعري، محمد ثروت، أحمد فتحي وآخرون.