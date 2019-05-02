بوسي شلبي تستدرج النجوم لمقلب هاني رمزي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُشارك الإعلامية بوسي شلبي في برنامج المقالب الجديد "هاني في الالغام" الذي سيُعَرض على شاشة قناة الحياة في شهر رمضان. حيث ستتعاون معه لتوقع بالنجوم خلال اصطحابهم في رحلة لإحدى الاكتشافات الأثرية. لكنهم سيتعرضون لنفاذ الوقود من السيارة وسط الصحراء قبل ان يكتشفوا وجودهم في حقل ألغام وهي الفكرة التي يقوم عليها المقلب.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من تصوير حلقات البرنامج في الصحراء المصرية، فيما تجري في الوقت الحالي عمليات المونتاج. علماً أن ضحايا البرنامج هم مجموعة من الفنانين منهم روجينا، وفاء عامر، احمد شيبه والمغني الشعبي حمو بيكا.

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