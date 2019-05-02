لمياء كرم ابنة ماجد المصري في زلزال

تواصل الفنانة الشابة لمياء كرم، تصوير مشاهدها في مسلسل "زلزال"، الذي يقوم ببطولته محمد رمضان وحلا شيحا وماجد المصرى ومنى عبد الغنى ونسرين أمين وهنادى مهنا، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، والمقرر عرضه في دراما رمضان.

وعبرت لمياء عن سعادتها بالمشاركة في العمل، حيث يضم مجموعة من النجوم وعلى رأسهم الفنان محمد رمضان، والذي يجمعهما أكثر من مشهد خلال أحداث العمل، مؤكدة أنه فنان تحظى أعماله بمشاهدة كبيرة، كما أنها تقف أمام الفنان ماجد المصري والمخرج إبراهيم فخر الذي دائما ما يوجهها في كيفية الإمساك بتفاصيل الشخصية.

وأوضحت أنها تلعب شخصية "ريهام" تلك الفتاة التى تتميز بالسيطرة وقوة الشخصية والتسلط والحزم والشدة وهى صفات ورثتها عن والدها خليل السواح (ماجد المصري)، من أعيان مدينة العياط بمحافظة الجيزة ووالدتها الفنانة منى عبدالغنى، حيث تعتبر هى الابنة الكبرى ولها شقيقتان إحداهما الفنانة هنادى مهنا، مشيرة إلى أنها لأول مرة تجسد تلك الشخصية وتراهن على أن يكون الدور بمثابة نقلة في مشوارها الفنى.

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