مصطفى شعبان يكشف كواليس "أبو جبل"

نشر الفنان مصطفى شعبان، عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، مجموعة صور جديدة من كواليس مسلسله الرمضاني "أبو جبل".

وعلق: "رمضان كريم، قريبًا جدًا هتبدأ الحكاية، تابعوا مسلسل أبو جبل على قناة دبي، وقناة ON E".

مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، دياب، محمود البزاوي، محمد علي رزق، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

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مصطفى شعبان يبدأ تصوير أول مشاهد "أبو جبل" فى الهرم