عرض ديزل محمد رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية

القاهرة - لايف ستايل
أعلن المنتج أحمد السبكي عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، عن عرض فيلم «الديزل» للفنان محمد رمضان بعدد من سينمات الولايات المتحدة الأمريكية بداية من الأسبوع المثقبل.
وعلق أحمد السبكي على صورة لبوستر الفيلم، قائلًا: «ان شاء الله شركة اول فيلم عربي في امريكا كلها يوم الأحد والاثنين الموافق 05/052019و05/06/2019 في سينمات Oprymills ناشفل تينسي الحفلة الأولى الساعه السابعه الحفلة الثانية الساعه العاشره».
فيلم «الديزل» يقوم ببطولته محمد رمضان وهنا شيحة وياسمين صبرى وفتحى عبد الوهاب وإخراج كريم السبكى.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول الدوبلير «بدر الديزل»، الذي يعيش فى حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة "دنيا الصياد"، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الانتقام ممن قتلها
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محمد رمضان على ظهر حصان لتشويق جمهوره لعمل جديد
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