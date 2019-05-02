أحمد رزق ونجلاء بدر ضيفا "أنا وبنتي"

يحل الفنان أحمد رزق، والفنانة نجلاء بدر، ضيوفًا على برنامج "أنا وبنتي" على شاشة ON E، مساء الليلة.

ونشر "رزق" عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورًا من كواليس الحلقة، وحازت الصور على إعجاب الجمهور.

برنامج "أنا وبنتي" يقدمه الفنان شريف منير، وابنته الفنانة أسما منير، على شاشة ON E، ويستضيف عدد من نجوم الفن.

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