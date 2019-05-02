شكرا لقرائتكم خبر عن "الزمالك" آخر محطات نوران أبو طالب الغنائية قبل ليالى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة نوران أبو طالب لإحياء آخر حفلاتها الغنائية قبل انطلاق ليالى رمضان بأحد المسارح بمنطقة الزمالك فى الثامنة مساء غدٍ الجمعة. نوران التى تستعد لخوض السباق الرمضانى بأولى أدوارها التمثيلية فى مسلسل "علامة استفهام"، تقدم خلال الحفل توليفة غنائية من روائع موسيقى الجاز والبوب، بعدما عرفت سابقًا بمشروعها الموسيقى المميز "إلى فيروز"، والتى تعتمد خلاله على إعادة إحياء أشهر أغنيات جارة القمر فيروز على طريقتها الخاصة، بمزيج موسيقى يتكل بالأساس على تيمة البساطة بلمسات من الكلارينيت للعازف مصطفى سعيد، وباص جيتار سامر جورج، مع إيقاعات هانى بدير، وتحضر حاليًا لتغيير فى المحتوى الموسيقى بالتزامن مع إطلاق مشروعها الجديد.

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