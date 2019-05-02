شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تكشف عن ملامح الحلقة الرابعة من Game Of Thrones.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات HBO الأمريكية عن ملامح الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخيرة للمسلسل الشهير Game Of Thrones المقرر عرضها يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة.

ونشرت الشبكة الأمريكية، صوراً من الحلقة التى من المقرر أن تشهد بطء الأحداث بعد انتهاء الحرب الكبرى فى الحلقة السابقة من الموسم، وبداية تجميع القوى مرة أخرى لخوض المعركة القادمة ضد جيوش اللانيستر بقيادة سيرسى.

وظهر فى الصور التى نشرتها الشبكة تجميع جثث الجنود الذين ماتوا دفاعاً عن الشمال وحرقها أمام وينترفيل، بالإضافة إلى زحف الشمال بسفن الجزر الحديدية إلى ويستروس لخوض المعركة، بالإضافة إلى ظهور استعدادات سيرسى وجيورجى لمواجهة التايجريان والستارك.

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وحققت الحلقة الثالثة من الموسم رقماً قياسياً جديداً بعد تخطيها حاجز الـ8 ملايين تغريدة عبر موقع تويتر خلال ساعات قليلة، لتصبح أكثر حلقات الدراما تحقيقاً لذلك الرقم.

وانتهت الحلقة السابقة، بقتل ملك الليل على يد "آريا ستارك"، التى أنقذت العالم من على حافة الهاوية فى نهاية الحلقة قبل قتله لشقيقها "بران ستارك"، وإزالة ذاكرة الأحياء بقتله.

كما نجحت الحلقة السابقة فى تحقيق عدد مشاهدات نحو الـ17.8 مليون مشاهدة منذ طرحها يوم الاثنين الماضى بتوقيت القاهرة، لتتخطى الحلقة الثانية بفارق 2 مليون مشاهدة والتى حققت 15.9 مليون مشاهدة بشكل رسمى عبر الشبكة.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.