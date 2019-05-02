شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد تحولات وتغيرات فى شخصية محمد رجب بسبب "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب، مجموعة من صور العمل المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، عبر قنوات الحياة وON وdmc وcbc.





ينافس الفنان محمد رجب بقوة فى الدراما الرمضانية للعام الحالي من خلال "علامة استفهام"، حيث تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندرانى الثرى، الذى يحدث تغيرًا واختلافًا كبيرًا فى شخصيته خلال الأحداث، فيَظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفى الذى يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.





المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، من بطولة محمد رجب، ميريهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.



















