فيديو| برومو "البرنسيسة بيسة" يتصدر "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تصدر برومو مسلسل البرنسيسة بيسة، للفنانة مي عز الدين، المقرر عرضه في رمضان المقبل، قائمة التريند على موقع يوتيوب.

وحقق الفيديو 1.2 مليون مشاهدة بعد 4 أيام من طرحه، عبر قناة "سينرجي" الرسمية.

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وتقدم مي عز الدين أكثر من شخصية بأحداث المسلسل

المسلسل بطولة أمير المصري وحجاج عبد العظيم وحسام داغر وإيمان السيد وبوسي ومحمد أنور، وتأليف فاروق هاشم ومطصفى عمر، وإخراج أكرم فريد.