بعد عشرين عامًا من الغياب.. نيشان يستضيف جورجينا رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الإعلامي اللبناني نيشان، عن استضافة النجم وليد توفيق، وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق، في برنامجه "أنا هيك".

ونشر نيشان عبر حسابه الرسمي بتويتر، صور من كواليس الحلقة، وعلق: "آخر لقاء تليفزيوني معها كان عام 1999، بعد عشرين سنة، الملكة جورجينا رزق تطل معي، وزوجها النجم وليد توفيق".

برنامج "أنا هيك" هو برنامج اجتماعي، يعرض من خلال نيشان عددا من القضايا، وأثارت عدد من الحلقات جدلا كبيرا بسبب جرأة القضايا التي يتناولها.