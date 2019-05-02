السبكي يعلن عرض "الديزل" في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعلن المنتج أحمد السبكي أن فيلم الديزل، لمحمد رمضان، سيعرض في أمريكا ابتداء من يوم 5 مايو الجاري.

وأضاف السبكي، عبر حسابه على إنستجرام: "الفيلم سيعر ض في سينمات Oprymills ناشفل تينسي".

وأكد أن الفيلم سيعرض في حفلتين الساعة السابعة والعاشرة، لمدة يومين، 5 و6 مايو، موضحًا أن بذلك سيكون الديزل هو أول فيلم مصري يعرض على نطاق واسع في أمريكا.

فيلم الديزل بطولة محمد رمضان وياسمين صبري وفتحي عبد الوهاب وهنا شيحة، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان وإخراج كريم السبكي.

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وكان الفنان أيمن منصور قد كشف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" في شهر أبريل الماضي، عن عرض الفيلم في أمريكا، مصحوبا بالترجمة الفورية للإنجليزية، بتقنية "subtitle".

وأضاف: "الفكرة جاءت خلال تواجدي بأمريكا للمشاركة بالتمثيل في أحد الأفلام مع شركة إنتاج كبرى، ووجدت الفرصة متاحة لتقديم فيلم مصري بتلك التقنية في سينمات ريجل، وسعيت من خلال شركتي لتحقيق ذلك وتقديم فيلم الديزل للأمريكان، وأيضا لعرب المقيمين بالولايات المتحدة.