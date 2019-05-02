بهذه الطريقة.. MBC تحتفل بعيد ميلاد الزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحتفل قناة (إم بي سي)، بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، إذ تعرض حلقات خاصة من برنامج Yes Im famous في تمام العاشرة مساء السبت والأحد.

ويتحدث الزعيم في الحلقات التي تُقدمها الإعلامية منى الشرقاوي، والتي عرضت من قبل ، عن دور أسرته في مشوار نجاحه، وارتباطه بأحفاده وأبناءه، بالإضافة لأبرز المحطات الفنية في حياته، والصعوبات والنجاحات والإخفاقات التي صادفها في مشواره، ويتحدث أيضًا عن علاقته بالكثير من رموز الفن عبر مشواره الطويل.

كما يتطرق البرنامج للكثير من التفاصيل الشخصية والمهنية والإنسانيّة، في حياة عادل إمام، والتي لم يسبق أن تحدث عنها من قبل.

عادل إمام من مواليد 17 مايو 1940، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ 79، ويعتبر "زعيم" الكوميديا في العالم العربي، له عدد من الأعمال التي لا تنسى أبرزها "اللعب مع الكبار"، "الإرهاب والكباب"، "المنسي"، "المولد"، "المتسول"، وغيرها من الأعمال.

