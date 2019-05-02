أحمد سعد يفتتح مشروع "خيمة رمضان": "يمكن أبعد عن الفن حقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يفتتح الفنان أحمد سعد، خيمة رمضانية يوم 5 مايو الجاري، وهو أول مشروع تجاري يخوضه النجم الشاب.

وعلق "سعد": "إن شاء الله توكلنا على الله، خيمة أحمد سعد، وده أول مشروع أعمله في حياتي بعيدًا عن الفن، يمكن تصيب وأبعد عن الفن حقيقي، يارب".

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "أنا الأصلي"، وهي من كلمات عماد عبيد، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أشراف البرنس، والكليب من إخراج حسام المهدي.