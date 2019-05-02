بالصور: نجمات استبقن الجميع بإطلالاتهنّ الرّمضانيّة.. أبرزهن الدكتورة خلود

نشرت بعض النجمات إطلالات جديدة لهم مع إقتراب حلول شهر رمضان المبارك حيث إغتنمن الفرصة لتغيير الروتين في كثير من الأمور ولجأو إلى إطلالات مستوحاة من الأجواء الرمضانية.

نجمة مواقع التواصل الإجتماعي، الكويتية، الدكتورة خلود ، خضعت لجلسة تصوير جديدة أطلت فيها بعباءة مزجت أقمشة بألوان ساحرة، وزركشات تناغمت جميعها، وعلقت قائلة: “وبدينا نجهز ستايلنا ودراريعنا حق رمضان هالفترة في ناس يتغير ستايلهم من بدل الى دراريع وملابس تراثية أنا وايد أحب الستايل الهندي والمغربي والعماني والكويتي”.

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الممثلة الكويتيّة، هيا الشعيبي، وتؤكد أنه لا غنى عن العباءة لإطلالاتها في رمضان، فاختارت عباءة باللون الأبيض، ورغم بساطة الإطلالة، أضيفت لمسة خاصة على شكلها بترصيعات عند منطقة الصدر، كانت في غاية الرقي والفخامة، وعلقت على الإطلالة قائلة: “طلة رمضانية مميزة وناعمة”.

الفاشسنيستا، مينا الشيخلي، والإعلامية العراقية المقيمة في دبي، ميس عنبر، ومصممة الأزياء طيبة ذياب، كانت إطلالاتهن بالعباءة في الحلقة الأخيرة من برنامجهن “bait beauty show”، حيث ارتدين عباءة بتصاميم لافتة، برزت فيها تدرجات الوردي، وتحمل روح الأجواء الرمضانية بالتطريزات الجميلة، والقماش المتميز، وكأنهن في أمسية رمضانية.