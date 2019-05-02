براد بيت يقدم الهدية الأغلى ثمنًا لطليقته جنيفر آنستون.. قيمتها 79 مليون دولار

بعد انفصال النجم العالمي براد بيت عن زوجته السابقة جنيفر آنستون في عام 2005، ومرور 14 عامًا على طلاقهما، يبدو أن براد ما زال يحمل مكانًا خاصًا لجنيفر في قلبه، حيث أصدرت آخر تقاريرعن صحيفة “ميرور” البريطانية، أن براد ينوي تقديم هدية قيمة للغاية بمناسبة عيد ميلاد طليقته جنيفر الخمسين، ستصل قيمتها إلى 79 مليون دولار، ستكون الهدية عبارة عن منزل الزوجية الذي جمعهما عندما كانا مرتبطين في ضواحي بيفرلي هيلز الراقية، إذ إنه معروض للبيع في الفترة الحالية.

وصرح أحد أصدقاء جينيفر المقربين قائلًا: “خسارتهما لمنزل الأحلام زاد من سوء طلاقهما الموجع للقلب، وهو أحد الأشياء الذي ندمت عليها جنيفر”، ومع مرور 14 عامًا على الطلاق، يبدو أن خسارة المنزل لن تكون مشكلةً بعد اليوم، لأن براد سيقوم بشراءه وتقديمه لجينيفر كهدية ميلادها الخمسين، وعندما علمت آنستون بنوايا بيت بشراء منزلهما القديم، صرحت بعض المصادر بأن مشاعرها تحركت بهذا التصرف، خصوصًا بعدما تذكر الزوجان السابقان أيامهما الجميلة فيه بعد الانفصال. دارت العديد من الشائعات حول إحتمالية رجوع براد بيت وجينيفر آنستون في علاقة غرامية، خصوصا بعدما حضر الممثل عيد ميلادها الخمسين، الذي ضج بألمع أسماء مشاهير هوليوود.