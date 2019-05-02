يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفل غنائي، للمرة الأولى، في الجامعة الأمريكية بفرعها بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، يقام الحفل، غدا الجمعة، 3 مايو الجاري، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات: 3 مايو الجاري، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات: - الفئة الأولى بقيمة 750 جنيهًا - الفئة الثانية بقيمة 1200جنيه - الفئة الثالثة بقيمة 1500 جنيه Advertisements يذكر أن المطرب راغب علامة طرح أخيرا أغنية "صدفة" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من مليون مشاهدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. حفل راغب علامة في الجامعة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.