بالفيديو.."مافيناش من بُكا" أحدث أغنيات عمرو دياب

أحيا الهضبة عمرو دياب مساء أمس حفلاً غنائياً ضخماً للمرة الأولى على أرض جامعة الأهرام الكندية، وسط حضور طلابي ضخم من محبيه. وقدم دياب للحضور أغنية جديد بعنوان"مافيناش من بُكا" وسط إنصات تام منهم مع خلفية لصوت الطبلة أعطت للأغنية اللون الشرقي الخاص بعمرو دياب. الشرقي الخاص بعمرو دياب. ويقول مطلع الأغنية "مافيناش بكا ع الماضي ولاعُمر يضيع ع الفاضي القلب أهو لِسّاه عايش.. مافيناش من بُكا ع الماضي.. ولا عُمر يضيع ع الفاضي Advertisements القلب أهو لِسّاه عايش.. والدنيا أهي لسّه قصادي لو ع اللي جرحنا وفاتنا.. أهو درس جديد في حياتنا وإن كان على تعبي معاه.. أهو راح في ميزان حسناتنا يذكر أن دياب يعيش حالة غنائية استثنائية في إحياء عدة حفلات غنائية في مختلف الجامعات الخاصة المصرية ومنها الجامعة البريطانية، الجامعة الأمريكية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي شهدت حضورًا كاملَ العدد من متابعيه.

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