رولا كعدي غيّبت عمار شلق عن الشاشة ومحت نجاحاتهرواد عليو إشتهرت في "ضيعة ضايعة" و"أشواك ناعمة".....

ميرنا وليد - بيروت - تفاجأنا في حلقة "منّا وجر" الأخيرة قبل بداية شهر رمضان، بما صرحت به خبيرة الموضة اللبنانية ​رولا كعدي​ في البرنامج بعد عرض مقطع حصري لمسلسل "إنتِ مين" الذي سيعرض في الشهر الكريم، وهو من بطولة الممثل ​عمار شلق​ والممثلة والكاتبة ​كارين رزق الله​.

كعدي أشارت الى أن العمل من المتوقع أن ينجح، مشيرة إلى أن الجمهور اشتاق لعمار شلق الغائب منذ فترة، وقالت: "صرلنا كتير زمان ما شايفينه على التلفزيون".

غريب كيف لرولا كعدي التي يجب أن تتابع الأعمال المعروضة بدقة كونها تطل في برنامج قائم على انتقاد البرامج والمسلسلات اللبنانية، أن تغيّب عمار شلق الذي عرض له مؤخراً مسلسل "ثواني" وحصد به نجاحات كبيرة وأطل بشخصية مميزة فيه شكلت نقلة نوعية في مشوراه الفني، كما يعاد له حالياً عرض مسلسله "صمت الحب"، وإن كانت لا تتابع كان الأجدر بها أن لا تعلّق على الموضوع كي لا تضع نفسها بموقف محرج كهذا.

لا نعلم لماذا غيّبت كعدي عمار شلق، فإن كان بسبب قلة متابعتها وهي تعمل ببرنامج قائم على تقييم الأعمال فهذه مصيبة.