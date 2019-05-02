في حفل توزيع جوائز الـ"بيلبورد" أين أخطأت بريانكا شوبرا بإطلالتها؟

ميرنا وليد - بيروت - نفتخر كثيراً حين يكون للمصممين اللبنانيين بصمة مميزة تتحدّث عنها الصحافة العالمية في أهم المهرجانات والحفلات، فمؤخراً اختارت النجمة الهندية ​​بريانكا شوبرا​​ فستاناً من توقيع اللبناني زهير مراد لوقوفها على سجادة حفل توزيع جوائز الـ "بيلبورد".

وارتدت شوبرا فستاناً، مع شق طويل من الامام، لامعًا بأكمامه الطويلة، مع حزام أبيض رقيق عند الخصر حدّد تلك المنطقة وأظهر نحافتها.

الفستان مميز جداً، إلا أن اختيار شوبرا لمجموعة طويلة من المجوهرات حول عنقها وسوار بيدها بمثابة لمسة أنيقة بحسب تفكيرها، كان من الأفضل لو تخلت عنهم لأن ذلك أضاف زحمة في الإطلالة قليلاً فالفستان كاف للفت الأنظار.

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كان من الأفضل لو اعتمدت النجمة العالمية على أقراط طويلة فقط.

إلى جانب اختيار المجوهرات بموقعها الخاطئ كان من الأفضل لو اختارت لوناً آخر لطلاء الأظافر.

اما الشعر فقررت أن يبقى منسدلاً على كتفيها، والمكياج برأيي كان بالإمكان أن يكون أجمل، ولكن لا شك في أن شوبرا تلجأ دائماً إلى البساطة بمكياجها.