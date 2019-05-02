بالصور.. سلمى حايك مثيرة بلوك جديد

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 01:00 مساءً - ظهرت النجمة المكسيكية الحسناء ​سلمى حايك​ بإطلالة غريبة لم يعتد عليها متابعوها حيث نشرت عدة صور لها في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بدت فيها بإطلالة المرأة القطة السوداء، فإرتدت جيمبسوت لاتكس أسود، مزين بأكتاف عريضة وفتحة عن الصدر، كما وضعت شعراً مستعاراً باللون الأشقر، بالإضافة إلى أحمر شفاه وردي اللون.

النجمة البالغة من العمر 52 عاماً “سلمى حايك” حظيت بإعجاب العديد من متابعيها حيث إتضح أن هذا اللوك هو من دورها الجديد في فيلم Hit Man’s Bodyguard 2.

وتلعب سلمى دور الزوجة “سونيا” في فيلم The Hitman’s Bodyguard 2، إلى جانب الممثلين ريان رينولدز، سامويل جاكسون، وصديقها أنطونيو بانديراس، الفيلم من إخراج باتريك هيوز، ويجري تصويره في لندن وكرواتيا وإيطاليا.

وخلال وقت سابق، كشفت سلمى عن أن زوجها فرانسوا هنري بينولت من كبار المعجبين باللوك الجديد، حيث نشرت صورة له وهي تعانقه خلال زيارته لها، وعلّقت على الصورة “أحببت عندما زارني زوجي الحقيقي للمكتب”.

ومن الجدير بالذكر، أن سلمى حايك تزوجت من رجل الاعمال الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري عام 2009، وأنجبت ابنتهما “فالنتينا”، وتبلغ من العمر 11 عاماً.

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