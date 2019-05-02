مرام البلوشي تتعرض لجلطة في القلب

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2019 01:00 مساءً - صدمت الممثلة الكويتية ​مرام البلوشي​ الجمهور بعد أن نشرت صورة لها من داخل المستشفى التي دخلتها بسبب تعرضها لوعكة صحية.

وظهرت البلوشي في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترتدي ملابس المستشفى الخاصة بالمريض وتتوسط عددًا من الأطباء والممرضات.

وعلّقت على الصورة كاشفةً عن مرضها بالقول:”كل الشكر للاستشاري الدكتور محمد فوزي عبدالعليم استاذ الحالات الحرجة للقلب والعناية المركزة على اهتمامه فيني وشكراً لمستشفى دريم الحمدلله الله قدر ولطف ونصيحة مني لحد ينام زعلان ينجلط مثلي”.