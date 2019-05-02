باراك أوباما وزوجته يجهزان لمشاريع مع شبكة «نتفليكس» الترفيهية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وقرينته ميشيل أوباما، عن سلسلة من المشروعات قيد التطوير لصالح شبكة “نتفليكس”، وذلك بعد عام من توقيعهما على اتفاق مع منصة العرض الإلكترونية.

شركة الإنتاج “هاير غراوند بروكشن”، والتي تمتلكها أسرة أوباما، كانت قد أعلنت عن إجمالي 7 أفلام ومسلسلات، حيث قال أوباما إنها سوف توفر التسلية ولكنها أيضا سوف “تعلمنا وتجمعنا وتلهمنا جميعا”.

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”هاير غراوند بروكشن” تنتج فيلما روائيا عن فردريك دوغلاس، مقتبس عن سيرة ذاتية حائزة على جائزة بولتزر للمؤرخ ديفيد دبليو بلايت.. كما من المقرر أن تقتبس الشركة عن صحيفة “نيويورك تايمز” ما أوردته عن وفيات لم يتم الإبلاغ عنها.

واستحوذت شبكة “نتفليكس” وشركة أوباما أيضا على الفيلم الوثائقي “أميركان فاكتوري” أو “مصنع أمريكي” الذي عرض في مهرجان “صاندانس” السينمائي ويروي قصة مصنع تملكه الصين في أوهايو ما بعد الصناعة.

و”بلوم” (إزهار) التابع للشركة عبارة عن مسلسل درامي يجسد فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في نيويورك.