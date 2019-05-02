بوراك أوزجفيت يخضع لتدريبات مكثفة في المبارزة وركوب الخيل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يجهز النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» لبدء تصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الأشهر «قيامة أرطغرل».

بوراك يخضع لتدريبات مكثفة استعداداً للدور، تصل إلى 5 ساعات يومياً خلال 6 أيام في الأسبوع، حيث يتلقى دروساً في المبارزة بالسيف، اللياقة البدنية، وركوب الخيل، وذلك على أراضي مطاطية حفاظاً على الفنان التركي في أي إصابات، كما يرافق النجم التركي فريق طبي طوال فترة التدريب.

تصوير العمل المنتظر من المقرر أن يبدأ خلال شهر يوليو المقبل، حيث يتم تجهيز موقع تصوير خاص في منطقة ريفا.

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«قيامة أرطغرل» سيكون العمل الذي يعود به بوراك إلى جمهوره بعد آخر أعماله الدرامية «حب أعمى»، الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول.

من ناحية أخرى، استقبل بوراك أوزجفيت مولوده الأول من زوجته الفنانة التركية فهرية افجان، أبريل الماضي، وقد اطلق الزوجان عليه اسم «كاران»

يُذكر أن بوراك وفهرية احتفلا بزفافهما يونيو 2017 بعد قصة حب جمتعهما خلال مشاركتهما مسلسل «طائر النمنمة».