لن تصدق أن هذه المرأة والدة جان يامان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان التركي جان يامان بعيد ميلاده والدته، وفاجأ الجميع بنشر صورة تجمعه بها لأول مرة احتفالاً بعيد ميلادها.

جان كتب معلقاً على الصورة: «عيد ميلاد سعيد يا أمي العزيزة، أم عظيمة، كم أنا ممتن لك لكونك شخص معطاء بشكل لا يصدق، أحبك كثيراً»، حيث تلقى الفنان الشاب تهاني متابعيه، متمنيين لوالدته عام جديد سعيد، في الوقت الذي اعرب أغلبهم عن صدمتهم لصغر عمر والدته، حتى أن بعضهم أكد أنهم توقعوا أن تكون شقيقته لولا التعليق الذي ارفقه بالصورة.

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نجم «الطائر المبكر» عايد أيضاً والده بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورة تجمعه به، معلقاً عليها: «عيد ميلاد سعيد والدي الوسيم»، حيث تفاعل فانز الفنان الشاب مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات من محبيه وخاصة الفتيات اللاتي تغزلن بوسامة وجاذبية والده، كما لفت أغلب فانز جان أنه أقرب شبهاً لوالدته.

يُذكر أن جان يامان صرح بأنه سيكون مجبراً على قص شعره والتخلي عن لحيته وأنه سيلتحق بالخدمة العسكرية مطلع العام 2020 وتحديداً 21 يناير المقبل، لافتاً إلى أنه سيحتاج لحوالي 3 سنوات ليعود لطلّتها الحالية بإطلالة شعره مجدداً.