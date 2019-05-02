أوزجان دينيز يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأول.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل النجم التركي أوزجان دينيز بعيد ميلاد نجله الوحيد الأول «كوزاي» بحفل بسيط في أجواء عائلية مبهجة.
أوزجان حرص على مشاركة محبيه أجواء الحفل بصورة مميزة لزوجته شايدة أتاكان محتضنة ابنها أمام قالب الكيك، خلال استعداده لإطفاء الشموع، متمنياً له حياة سعيدة، حيث تلقى النجم التركي تهاني الفانز، متمنيين لابنه حياة مليئة بالنجاح والتوفيق.
أكثر ما لفت أنتباه النشطاء في صورة النجم التركي، كان قصة شعر «كوزاي»، كما اعربوا عن اعجابهم بالتصميم المبهج لقالب كيك عيد الميلاد.
يُذكر أن أوزجان دينيز رُزق من شايدة أتاكان بمولودهما الأول أبريل 2018، وذلك بعد شهر واحد على احتفال النجم التركي بعقد قرانه على شايدة في مارس 2018، وذلم في حفل عائلي ضم أسرة العروسين بإسطنبول.
من ناحية أخرى، يُعرض لأوزجان دينيز حالياً الموسم الثالث والأخير من مسلسل «عروس إسطنبول» على شاشة التليفزيون التركية، وهو العمل الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية اسلي أنفر.
النجم الشهير بـ«جهاد» تعرض خلال الفترة الماضية لحملة انتقادات واسعة نظراً لاحيائه حفل غنائي ضخم في إسرائيل، وذلك مقابل مليون دولار، بمشاركة اسلي أنفر، حتى أن الأمر وصل إلى حملات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة مسلسلهما أو حتى متابعة أخبارهما.
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