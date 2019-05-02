هكذا احتفل خطيب أمينة جولشن بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، بعيد ميلاد خطيبته، الفنانة التركية أمينة جولشن، وحرص على تهنئتها بشكل مختلف ومميز.

مسعود نشر صورة تجمعه بخطيبته، في الوقت الذي ظهر كل منهما يحمل كلباً، وكتب اللاعب معلقاً عليها: «ثلاثتنا نتمنى لكي عيد ميلاد رائع.. نحبك»، حيث تلقى اللاعب سيلاً من تهاني متابعيه، متمنيين لخطيبته عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، وللثنائي الحب والسعادة الدائمة.

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يُذكر أن أمينة جولشن احتفلت بخطبتها إلى مسعود أوزيل يناير الماضي، وقد كشفت مصدار صحفية عن استعداد الثنائي للاحتفال بزفافهما 6 يونيو المقبل، وقد زار الحبيبان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقدما له دعوة رسمية لحضور حفل عقد قرانهما، على أن يكون شاهداً على العقد.

وفي تصريحات حديثة لها، نفت ملكة جمال تركيا السابقة كل ما يُثار حول التكلفة الباهظة للفستان أو حفل الزفاف، وقالت: «لن ألبس فستان ثمنه 500 ألف ليرة، ليس هدفنا أن ندفع مبالغ كبيرة، الحفل ليس للاستعراض، نريد حفل زواج عادي، غير مبالغ و متواضع».