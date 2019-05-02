سارة فرح تواجه هجوماً حاداً بسبب صورها على البحر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة السورية سارة فرح تقضي أجازة للمتعة والاستجمام في دبي، وكعادتها حرصت على مشاركة الفانز بصور من أجواء أجازتها، إلا أنها لاقت هجوماً حاداً من اغلب متابعيها.

نجمة ستار أكاديمي ظهرت منطلقة على البحر بفستان قصير مكشوف من طبعات جلد النمر، في الوقت الذي لملمت فيه شعرها بتسريحة بسيطة، متخلية عن الماكياج، وهي الطلّة التي عكست مدى استجمام واستمتاع الفنانة الشابة بوقتها البحر.

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وفي الوقت الذي تمنى فانز الفنانة لسارة أجازة ممتعة، لم تسلم المطربة من هجوم الكثيرين من متابعيها الذين نصحوها بالابتعاد عن الملابس الجريئة، وعدم تصدير صورة الفنانة المثيرة لمحبيها، والتركيز أكثر على مشوارها الفني، بينما دافع البعض عن الفنانة، مؤكدين أنها حرة في حياتها الشخصية سواء في ملابسها أو تصرفاتها.

من ناحية أخرى، تشارك سارة فرح في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «مقامات العشق» من تأليف محمد البطوش، إخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك سارة في بطولته أمام يوسف الخال، نسرين طافش، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل، مروة الأطرش، وغيرهم.

سارة أيضاً تشارك في الموسم الرمضاني لعام 2019 بمسلسل «عندما تشيخ الذئاب» من تأليف جمال ناجي، سيناريو حازم سليمان، إخراج عامر فهد، وهو من بطولة عابد فهد، سلوم حداد، ميسون أبو أسعد وغيرهم، كما أنها وضعت صوتها على أغنية «تتر» المسلسل.