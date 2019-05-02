نادين نسيب نجيم تخطط لإجراء عملية تجميل في هذا المكان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم كونها حاملة للقب «ملكة جمال»، لم تبتعد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن مشرط التجميل، كما أنها لم تجد حرجاً في الافصاح عن خضوعها لعمليات جراحية تجميلية، على عكس الكثيرات من نجمات العالم العربي اللاتي ينكرن خضوعهن لمثل هذه العمليات.

نادين التي حصلت على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004 متفوقة على منافستها الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، خضعت لعملية تكبير شفاة لتكون أكثر بروزاً وامتلاء، كما خضعت لجراحة تعريض الفك، وحديثاً كشفت عن أمنيتها في الخضوع لعملية جديدة.

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وخلال لقائها الأخير في برنامج «منا وجر»، كشفت نادين عن المكان الذي تتمنى اجراء عملية تجميل فيه قائلة: «أكثر شي بتمنى اعمله عملية تجميل هو منخاري، ما بعرف ليش بس طالع على بالي».

ويبدو أن نادين لديها هو بمنطقة التجميل، حيث صرحت بندمها على عدم دراسة الطب، وتحديداً مجال التجميل بقولها: «غلطة عمري إني ما صرت دكتورة تجميل، كان على بالي أصير دكتورة تجميل».

من ناحية أخرى، تواصل نادين نسيب نجيم تصوير مسلسلها الجديد «خمسة ونص» الذي تشارك في بطولته أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا»، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.