نجلاء بدر توضح حقيقة خلافها مع دينا الشربيني بسبب مقبرة عائلتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن أكدت الفنانة المصرية نجلاء بدر انتهاك خصوصية مقبرة عائلتها من قبل أحد صناع الأعمال الفنية دون علمها، تبين أن المسلسل هو «زي الشمس»، والذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني.

نجلاء تحدثت عن الأمر من خلال حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، وكتبت: «مع كامل احترامي للصحفيين والصحف اللي كتبت عن موضوع مقبرة عائلتي الموضوع مالوش علاقة بدينا الشربيني و لا هو موضوع شخصي مع أحد بعينه».

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الفنانة المصرية أضاف: «الموضوع له علاقة بخصوصية و ملكية المقبرة و بحارس المقبرة و إدارة الجبانات ( المستأجر و المؤجر ) بدون صفة و المسؤول مهما كان هايتحاسب و الموضوع تحول قانوني طبقا لارادة الورثة الشرعين للمقبرة العائلية».

نجلاء كانت قد أكدت عن صدمتها الشديدة بعد قيام أحد صناع الأعمال الفنية بالتصوير داخل مقبرة عائلتها وقالت: «ازاي يتم التصوير داخل مقبرة عائلة والدي دون علم أحد منا».

من ناحية أخرى، تشارك نجلاء بدر، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «أبو جبل»، مع الفنان مصطفى شعبان، ودياب، وحسن حسني، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وغفران محمد من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.