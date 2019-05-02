ليلى علوي تستعيد ذكريات فيلم «خرج ولم يعد».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

استعادت الفنانة المصرية ليلى علوي ذكرياتها مع فيلم «خرج ولم يعد»، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ليلى نشرت صورة لها مع طاقم العمل للاحتفال بانتهاء التصوير، ووجهت التحية لكل العمال بممناسبة عيد العمال، واعتبرت أنهم سبب التقدم، وأن المرأة في بيتها أيضا عاملة.

ليلى أشارت إلى أن مخرج العمل محمد خان قبل التقاط صورة انتهاء العمل استدعى كل العمال لأنه يعرف أنهم أساس الصنعة، وأن لولا حبهم لعملهم ما انتهوا من تصوير العمل في الريف خلال 4 أسابيع.

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الفنانة المصرية تحدثت من قبل عن المواقف الطريفة التي حدثت لها في الفيلم، وقالت إن التصوير كان في الريف وكان يجب أن تتعامل دون خوف مع الجاموسة والحمار، حتى إنها قامت بتحميم الحمار بضمير ودون خوف.

ليلى أشارت إلى أنه في إحدى المشاهد لها مع الفنان يحيى الفخراني بالفيلم حدث موقف كوميدي، حيث كانا يقفان على الترعة والمفروض أنه كان مشهد رومانسي، وفجأة انزلقت قدم يحيى فجذب ليلى معه لتقع في وسط الترعة وتبلل كل ملابسها.

«خرج ولم يعد» تم إنتاجه عام 1984، وشارك ببطولته فريد شوقي، يحيى الفخراني، توفيق الدقن، عايدة عبدالعزيز، وإخراج محمد خان.