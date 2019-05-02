أحمد فهمي يهاجم أهل الفن: لا أحد يتمنى نجاح غيره

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شن الفنان المصري أحمد فهمي، عضو فريق “واما”، هجومًا حادًا على زملائه نجوم الفن، وذلك قبل بدء السباق الرمضاني المقبل، والذي يتنافس فيه عدد كبير من النجوم.
أحمد فهمي، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “توتير”: “مش قادر استوعب ليه كل ممثل أو ممثلة بيحاول يصدر علي السوشيال ميديا إنه رقم ١ من قبل عرض المسلسلات.. حتي لو ده صح مش لازم تكسر اللي حواليك و تقلل منهم”.
وأضاف: “المنافسة حلوة وكل ما يكون فيه أعمال حلوة يكون أحسن.. في اَي حته في العالم كله بيتمني النجاح للمنافس إلا عندنا.. غريب”.
يذكر أن أحمد فهمي، يشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “بروفا”، مع الفنانة اللبناني ماجي بوغصن، وهو درامي كوميدي من تأليف وحوار يم مشهدي وإخراج رشا شربتجي.
وكان آخر أعمال أحمد فهمي، مسلسل “أنا شهيرة وأنا الخائن” والذي حقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، وهو رواية من جزئين مقتبسة عن أحداث حقيقية سجلتها الكاتبة نور عبد المجيد، وصدرت عن الدار المصرية اللبنانية على كتابين في عام 2013.
كما عرض له مؤخرًا فيلم “اللعبة الأمريكاني”، مع الفنانةناهد السباعي، والفنان بيومي فؤاد، وغيرهم من النجوم.
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