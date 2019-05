ألبوم “بالصدفة” تجربة موسيقيّة جديدة تجمع النجوم في ثنائيّات فنيّة

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد الإنتهاء من تصوير حلقات وتسجيل أغنيات “بالصدفة” التجربة الموسيقيّة الجديدة مع سلسلة ثنائيّات فنيّة من إنتاج شركة Red Bull، أعلنت شركة Universal Music MENA أنّه سيتمّ إصدار الألبوم في ١٤حزيران ٢٠١٩.

يتضمّن ألبوم “بالصدفة” تسع أغنيات مُنوّعة، تعاون على كتابة وتلحين كلّ منها الثنائيّ الذي تقابل وتواجه في إستوديو التسجيل في إحدى حلقات برنامج “بالصدفة”. صُوّر البرنامج في دبي بالتعاون مع Careem خلال تسع أسابيع وقد شارك فيه عشرون فنّان وهم:

– مُغنّي البوب أنطوني توما وP Storm و Swerte من The recipeإحدى فرق الهيب هوب الأكثر حضوراً على الساحة الفنّية في الشرق الأوسط.

– المغنّي والمُؤلّف المصري أبايازيد إبن أخ الكينغ محمّد مُنير والمُغنّي ومؤلّف موسيقى الإندي ibbVK السوري الأرمني.

– مُغنّي الراب السعوديّ ملهم الذي عُرف بأغنياته” Me Against the World” و “Saudi Citizen” وغيرها وحسن مالك مُغنّي ومؤلّف الـ R&B و الـPop Rock و الـ Classic Soul .

– مُغنّية الـHip Hop البحرينيّة سارة نبيل والفنان اللبنانيّ هادي المُقيم في دبي والذي تشارك المسرح مع أسماء كبيرة في عالم الفنّ كـ James Arthur و Bastille .

– الفنّان التونسيّ مهدي بكّوش ومغنّي الراب Daffy مع إطلالة لمُغنّي الراب المقيم في جدّة Lil Eazy .

– المغنّي والمؤلّف غازي البلوشي من عمّان ومُغنّية الـ R&B و الـ Soul البريطانيّة الأصل Saffron Collins.

– الفنّان المصريّ أحمد الصافي المعروف بعزفه على آلات موسيقيّة مُتعدّدة ومُغنيّة ومؤلّفة الجاز والـFunk الكويتيّة الأصل سارة طارابلسي.

– مُغنّي الراب الأميركي الأصل Zenden Lavon والمنتج وعازف الطبل التونسي ِAeli

– مغنّي البوب الإماراتي Esther Eden وبسيل الهادي من فرقة الريغي العربيّة Karrouhat الملّقب بـ” The Coolest Man in the Middle East”.

يُذكر أنّ ألبوم “بالصدفة” سيكون مُتوفّراً على جميع التطبيقات الموسيقيّة كذلك كليب لكلّ أغنية على قناة VEVO خاصّة بالإصدار.