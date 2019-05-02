في حالة نجاح استثنائية.. نادر الأتات يحقق مليون مشاهدة بوقت قياسي

متابعة بتجــــــــــــرد: يعيش النجم اللبناني نادر الأتات حالة نجاح استثنائية بعد إصدار عمله المصوّر الجديد “حالة فوضى” وهو باكورة تعاونه مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وحقق العمل أكثر من مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الثلاثة أيام على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب” الشهير متقدّمًا على عدد كبير من الإصدارات الفنية.

يكشف نادر الأتات في العمل عن قدرات تمثيلية لم يسبق أن ظهرت في شخصيته الفنية الإستثنائية، فيطلّ على الجمهور مشتّتًا في حالة فوضى من المشاعر والعذاب والبكاء، تمامًا كما كلمات الأغنية التي تناقش صراعًا بين قرار ترك الحبيب أو البقاء رغم الألم.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حالة فوضى” من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرج اللبناني المبدع سعيد الماروق.

Advertisements

لمشاهدة فيديو كليب “حالة فوضى”: