هاني العمري يقدّم “مسكون” بنكهته الخاصة

أطلق الفنان هاني العمري أغنية جديدة على طريقة السينغل بعنوان “مسكون” من كلمات فيفيان أبي منصور، ألحان علي الخطيب، توزيع مارسلينو وإنتاج مدانات ميديا برودكشن.

ويقدّم العمري هذه الأغنية بطريقة مميّزة مليئة بمشاعره الصادقة وأحاسيسه العالية التي أضافت عليها نكهة ورونقاً خاصّاً.

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وتعتبر هذه الأغنية باكورة التعاون بين هاني والشركة حيث قدّمها للمرّة الأولى في حفل غنائي كبير أحياه في العاصمة الأردنيّة عمّان داخل فندق Crown Plaza .

ولاقى هاني في هذا الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور الأردني الذي غنّى معه وأشعل الأجواء حتى ساعات الفجر الأولى.