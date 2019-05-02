May 02, 2019 يختتم برنامج “لهون وبس” مع الإعلامي هشام حدّاد حلقاته لهذا الموسم بحلقة خاصّة مع النجمة نانسي عجرم على الـ”LBCI” والـ”LDC”. إطلالة مميّزة لعجرم، وحوار لافت وصريح يجريه هشام مع نانسي، التي ستقدّم أيضاً مجموعة من أغنياتها الناجحة. مسك ختام “لهون وبس” الليلة مع نانسي عجرم الساعة 21.40 على الـ”LBCI” والـ”LDC”.







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