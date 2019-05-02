متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال النجم اللبناني رامي عياش، إنه لا يوجد مطرب رقم واحد في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المطربين المميزين ولديهم إمكانيات جيدة، لكن لا يوجد "نمبر 1"، مضيفًا لا يوجد أحد مثل وديع الصافي الذي استطاع أن يرسم لوحة فنية عريضة بصوته.
وأضاف عياش، خلال حواره ببرنامج "حفلة 11"، الذى تقدمه الإعلامية سمر يسري، أن عمرو دياب هو الوجه الفني الأهم في مصر، وهو مدرسة فنية كبيرة لما يقدمه، ويوجد فنانون كثيرون في العالم العربي يقومون بتقليده، لكنه ليس من مدرسة عياش، مشيرًا إلى أن المطرب كاظم الساهر يحترم الموسيقى والمسرح ويقدم بصمة فنية جيدة.
وأكد رامي، أنه هو من يخلق أعماله وأغنياته، ولا يشتري من الملحنين أعمال عبر الواتس آب، بل يعمل باستديوهاته وأدواته الخاصة.
وقام المطرب اللبناني رامي عياش، بتقليد الفنان الكوميدي محمد سعد على الهواء في فيلم "بوحة" الشهير، وأكد أنه يعشق جميع أفلام الفنان محمد سعد؛ لأنها تزيل الهموم، مشيرًا إلى أنهما أصبحا أصدقاء بعد أن جمعهما لقاء في مصر فى إحدى الحفلات، واكتشف أن سعد يتابع كل المقابلات التى يقوم فيها بتقليده بها، مضيفًا:"أصبحنا أصحاب من قبل أن نتكلم مع بعض، وأتمنى مشاركته في التمثيل فهو فنان كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش: لا أشتري من الملحنين عالواتس آب.. وعمرو دياب ليس "مدرستي"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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