لماذا لا تظهر الأميرة الصغيرة تشارلوت بالبنطلونات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتفل اليوم الخميس الأميرة شارلوت، ابنة دوقي كامبريدج؛ ويليام وكيت ميدلتون، بعيد ميلادها الرابع، وهي المناسبة التي احتفل بها والداها بنشرهما مجموعة صور لابنتهما الصغيرة على شبكة الإنترنت، وما بدا ملاحظًا في تلك الصور هو ميل والديها لإلباسها فساتين وتنانير بدلاً من البطلونات في كل الصور الرسمية التي التقطت لها.

وحول ما إن كانت هناك قواعد صارمة يتبعها ويليام وكيت بخصوص ملابس أطفالهما، نقلت صحيفة "تلغراف" عن مصممة ملابس الأطفال، راشيل رايلي، التي تُلبّس الأمير جورج، قولها: "يُبذَل جهد كبير لتجنب ظهور جورج بإطلالات تبدو قديمة".

فيما قالت مارلين كوينيغ، الخبيرة الملكية ومؤسسة مدونة Musings الملكية، إنه لا توجد بروتوكولات معينة بهذا الشأن، وتابعت:"لا توجد قواعد تمنع شارلوت من ارتداء البنطلونات، الفكرة أنه إذا ظهرت الدوقة بفستان في مناسبة عامة وكانت شارلوت برفقتها، فعلى الأرجح أنها ستظهر في هذه السن بفستان هي الأخرى، وكذلك عند التقاط صور رسمية لها أو عند وقوفها في الشرفة لمشاهدة عرض القوات (تروبينج ذا كلر) السنوي".