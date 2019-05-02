جينيفر لوبيز تُحيي حفلًا غنائيًا في مصر أغسطس المقبل.. حقيقة أم دعاية كاذبة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الحفلات الغنائية في مصر، من خلال صفحتها على "فيسبوك"، عن إحياء النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز حفلًا غنائيًا في مصر، وتحديدًا في منطقة الساحل الشمالي في 9 أغسطس المقبل.

وجاء الإعلان عن الحفل من خلال "برومو"، الذي قيل فيه إن "نجمة البوب العالمي ستصل الساحل الشمالي في 9 أغسطس للاحتفال بعيد ميلادها في عطلة نهاية الأسبوع".

وتفاعل المتابعون للصفحة، مع الإعلان عن الحفل باعتبار جينيفر لوبيز، من أشهر المغنيات في العالم، وعند السؤال عن موعد حجز التذاكر، نقل موقع "تيكتس إيجيبت"، أسعارها، والتي تراوحت بين 1350 و3500 جنيه أي ما يقارب الـ 80 - 200 دولار أمريكي، جلوسًا ووقوفًا، فيما بلغ سعر التذكرة الـ Vip مبلغ 3500 أي نحو 200 دولار.

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ومن جانبها، أعلنت نقابة المهن الموسيقية المصرية، أنه لم يتم حتى الآن إصدار تصريح بشأن إقامة هذا الحفل، كي يتم الإعلان عنه بـ"برومو"، مشيرًا إلى أن هذه الدعاية تعتبر "كاذبة" طالما لم تحصل الشركة على التصريح.

وفي حال استخراج التصاريح، وإقامة حفل لوبيز بشكل رسمي في مصر، فلن تكون النجمة العالمية الأولى التي تحيي حفلات غنائية في مصر، حيث سبقها عدد من النجوم بينهم: لويس فونسي، نجم أغنية "ديسباسيتو" المعروفة، ونجم الراب العالمي فرنش مونتانا، وإنريكي إجلاسيس.

ومن المعروف أن جينيفر لوبيز، أحيت العديد من الحفلات في دبي، وأثارت ردود فعل إيجابية من قِبل الجمهور العربي.