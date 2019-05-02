راغب علامة يكشف سبب عزوفه عن المشاركة السياسية في لبنان

أوضح النجم اللبناني راغب علامة، أن السبب الذي يبعده عن المشاركة في الحياة السياسية والترشح للانتخابات البرلمانية، هو أن بلاده "تقوم على الطائفية"، قائلاً: "للمشاركة في الحياة السياسية في بلادي يلزمك أن تكون طائفيا، وهذا أمر لا أنتمي إليه.. الطائفية خربت لبنان والعديد من بلدان العالم.. حين يصبح الأمر قائما على الوطنية، سأكون أول شخص يترشح للبرلمان".

وأضاف المطرب الشهير، في مقابلة مع مصادر إعلامية: "أنا أؤمن بالإنسانية وبعيد كل البعد عن الطائفية، ولذلك لا أصوت لأنني أعرف أن صوتي لن يغير الأمور".

كما كشف علامة، الذي يبلغ من العمر 56 عاما، عن آخر أخباره الفنية، مشيرا إلى أنه يستعد لتسجيل 3 أغان خليجية جديدة، مشيرا إلى أنه يفتقد الغناء بهذه اللهجة.

وأردف: "كما أطمح لطرح ألبوم ديجيتال متكامل عام 2020، يضم عددا من الأغاني، لأن فكرة الألبوم التقليدية لم تعد تجد الإقبال".

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ولدى سؤاله عن سبب زياراته المتكررة مؤخرا إلى اليونان، قال راغب "السبب هو أنني اشتريت بيتا هناك، لأنني أحب تلك البلاد وأحب أن أقضي أوقات الراحة فيها"، مشيرا إلى أن اليونان "تشبه لبنان وغير بعيدة عن العاصمة عن بيروت".

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