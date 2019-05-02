ننشر تفاصيل البُطولات النسائية في دراما رمضان

تشهد دراما رمضان المُقبل مُنافسة نسائية حامية، حيث تكشف كواليس مُسلسلات رمضان المُقبل عن ظهور العديد من الفنانات في أدوار مختلفة ومتنوعة تغلب عليها الإثارة و الجريمة و الغموض.

وتواصل النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها في مسلسل "لأخر نفس"، والذي تُجسد فيه شخصية مهندسة معمارية تدعى "سلمى" تفقد زوجها "فتحي عبد الوهاب".

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية سلمى التى تحاول حل ألغاز قضية زوجها حتى تتهم بقتل لواء شرطة - يجسده مصطفى حشيش وتدخل السجن.

وانتهى مُخرج العمل حسام علي من تصوير عدة أسابيع من أحداث المسلسل، ويكثف التصوير حاليًا للانتهاء منه، خصوصًا أنَّ المُسلسل يحتوي على ديكورات مُختلفة، مما يجعل تفاصيل العمل كثيرة، لاسيما أنَّ العمل تدور أحداث في إطار التشويق والإثارة.

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ويشارك في بطولة المسلسل أحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، وثراء جبيل، وأحمد كمال، وحازم إيهاب، ومراد مكرم، وهند عبد الحليم، وهبة عبد الغني، وعواطف حلمي، ومصطفى حشيش ، وتأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، إخراج حسام علي.

من جانبها، تشارك الفنانتان ريهام عبد الغفور، ودينا الشربيني في موسم دراما رمضان القادم من خلال مسلسل "زي الشمس" ، والذي تدور أحداثه حول مصرع شخصية فريدة التي تجسدها ريهام عبد الغفور في جريمة غامضة، وتحاول نور "دينا الشربيني"، وتعمل كمحامية، معرفة قاتل شقيقتها، ثم تُثار الشكوك حول زوجها ، ويقوم المسلسل في أطار عرض "فلاش باك" لمشاهد من حياتهما في السابق ومواقف جمعتهما بهدف الكسف عن غموض الجريمة و التوصل إلى القاتل .

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ويشارك في بطولة المسلسل أحمد السعدني، وأحمد داود، وسوسن بدر التي تجسد شخصية أم الشقيقتين، كما يشارك عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم "النجم جمال سليمان، والفنان أحمد مالك ، وتأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبد العزيز".

من جانبها، تعكف النجمة غادة عبد الرازق على تصوير مشاهدها بمسلسل "حدوتة مرة" حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان ، ورغم تكتم فريق العمل حول الكشف عن قصة المسلسل إلا أنَّ برومو المسلسل أظهر غادة في دور سيدة من الريف تدعى "مرة" تعيش حياة مختلفة وهادئة، ليظهر ما يهدد حياتها ومستقبلها .

ويشارك في بطولة المسلسل محمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وتأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.

من جانبها، تطل النجمة مي عز الدين هذا العام بشخصيتين في مسلسل "البرنسيسة بيسة" حيث تجسد دور الجدة الشريرة "سكسكة" والتي تخرج من السجن بعفو صحي وتثير الكثير من المشكلات ، وفتاة شعبية باسم "بيسة" تعمل فى مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها.

ويشارك في المسلسل بوسي، ومحمد أنور، وسامى مغاوري، وأمير المصري،وحجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وايمان السيد تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد .

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