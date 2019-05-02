شكرا لقرائتكم خبر عن صور..كواليس رحلة ياسر جلال من المصارعة لمواجهة تجار مخدرات فى "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، مجموعة من صور المسلسل، المقرر عرضه حصريًا على قناة cbc، ابتداءً من شهر رمضان المقبل.





لقطات متنوعة يظهر خلالها نجوم المسلسل فى مشاهد متنوعة، لا سيما التى يظهر خلالها ياسر جلال بزى المصارعة، حيث يواصل تقديم بصمته الخاصة فى دراما الأكشن، من خلال شخصية المصارع (أدهم عبد الجابر)، إذ يبدأ المسلسل بمباراة مصارعة بينه وبين صديق عمره "أشرف" الذى يجسده كرم جابر، لكنها تنتهى بنهاية صادمة تؤثر فى مستقبل كلا المتنافسين، لأن "أشرف" يصاب بالشلل نتيجة ضربة قوية من صديقه يسقط بسببها أرضًا وتفقده القدرة على تحريك أطرافه، تمر السنوات ويفاجأ "أدهم" بمكالمة هاتفية من "أشرف" يطلب منه خلالها طلبًا صعبًا، إذا حققه سيسامحه على ما حدث فى الماضي، فيوافق "أدهم" على الفور، وتبدأ الأحداث تتسارع وتتباين ردود فعله خلالها، لا سيما بعد ظهور تجار مخدرات وغسيل أموال، إلى أن تحدث المفاجأة الكبرى فى النهاية.

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المسلسل للمؤلف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال كل من فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، كرم جابر، كارولين خليل، سمر مرسى، محمد عز، خالد كمال، هبة عبد الغنى، شريف دسوقى.



























